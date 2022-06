Respinti. Le sporche frontiere d'europa dai balcani al mediterraneo

I migranti forzati sono in fuga da povertà, guerre e violenze. L’Europa “democratica”, Italia compresa, ha però chiuso occhi e frontiere, delegando ai Paesi terzi il “lavoro sporco”, rinnegando i diritti umani e disseminando le rotte di ostacoli. Questo libro ricostruisce con pazienza – dati alla mano e storie nel cuore – i tasselli della strategia che i Paesi Ue, Italia in primis, hanno adottato, nel silenzio dei media, per difendere le “sporche frontiere” di mare e di terra: la negazione del diritto di asilo, la vergogna dei campi, la violenza costantemente praticata nei confronti di persone inermi, costrette a vivere sospese e in condizioni inumane, a rischiare la vita nelle traversate, tra le dune, le onde, i boschi, la corrente dei fiumi e il filo spinato. E’ questa l’ipocrisia di un Occidente che spalanca benevolmente, e giustamente, le porte agli ucraini ma le chiude agli altri migranti, più scomodi e non bianchi.



Il libro sarà presentato dagli autori Duccio Facchini, giornalista, scrittore, direttore della rivista Altreconomia e Luca Rondi, giornalista e operatore sociale dell’Associazione Gruppo Abele.