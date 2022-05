Milano restaurant week, da oggi in 160 ristoranti menù a prezzo fisso (da 20 euro)

Orario non disponibile

Una settimana dedicata al buon cibo. Da lunedì 2 a domenica 8 maggio torna la Milano restaurant week, l'inizativa - spiegano da palazzo Marino - "volta alla ripartenza del turismo e dedicata al dinamico e multiforme mondo della ristorazione milanese, che da sempre contraddistingue la capitale lombarda".

A partire dal centro, a pochi passi dal Duomo, arrivando fino a all’elegante distretto di Brera e a Porta Venezia, passando per Ticinese e i Navigli, 160 locali offriranno menù a prezzo fisso da 20, 40, 60 e 80 euro. Ristoranti - proseguono dal comune - presenti anche a "Tortona, cuore della design week, Porta Nuova e le effervescenti Isola e Porta Romana per arrivare fino a Paolo Sarpi, la Chinatown milanese", oltre che aree meno centrali come Chiesa Rossa e Gratosoglio.

I locali offriranno piatti della cucina tradizionale regionale, fino all’eccellenza meneghina, alla cucina fusion asiatica, a quella sudafricana e caraibica. La lista dei ristoranti è consultabile sul sito dedicato alla manifestazione.