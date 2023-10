Reveal di Mauro de Carli

Reveal

Mauro De Carli

a cura di Cristina Gilda Artese

Opening giovedì 19 ottobre ore 18

Ingresso libero

Sino al 19 novembre



Gilda Contemporary Art presenta la personale di Mauro De Carli dal titolo Reveal a cura del direttore artistico della galleria Cristina Gilda Artese.

La mostra raccoglie un ciclo di lavori sviluppato tra il 2022 e il 2023 partendo dall’idea di pittura come arte magica e rituale.

De Carli, che ha tenuto un diario durante il periodo di realizzazione delle opere, scrive: “Si mira ad una soglia, oltre cui, un dipinto, nel giustapporsi della materia, dei colori, delle forme e delle linee, ‘funziona’ come una formulazione magica: ove ogni parola si costituisca come un frammento, nella sua funzione simbolica, sintattica e semantica, per comporre la realizzazione del rito, che è nella sua sintesi una formula magica.”

Partendo da tematiche care all’artista, ed in particolare quello dell’ esistenza umana vissuta come un percorso di catabasi ed anabasi, di discesa all’infero per poi intraprendere una risalita ed una elevazione spirituale, in questo ultimo ciclo, l’artista si concentra su una visione stabile, dove mondi ideali di ancestrale bellezza sembrano configurare un clima di perfetto equilibrio.

Ogni opera presenta allo spettatore una finestra su un ambiente naturale caratterizzato da elementi iconici e da una sintesi cromatica, configurando atmosfere tanto sospese quanto reali e possibili nella loro dimensione plastica.



BIOGRAFIA

Mauro De Carli è nato a Sesto San Giovanni nel 1980, vive e lavora a Milano. Formatosi al corso sperimentale di Arte Sacra Contemporanea presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, ha potuto assimilare diversi linguaggi delle arti visive e molteplici soluzioni espressive che trovano infine sintesi nella dimensione della pittura e della grafica. Ad una fase iniziale (che compone la serie Sapiens²), incentrata sulla rielaborazione di contenuti di carattere antropologico, volti alla ricerca del difficile equilibrio tra regress delle radici e sperimentazione in progress dei linguaggi contemporanei, segue una fase successiva (serie Crisis) dove la continua ricerca di linguaggi sperimentali si concentra in nuove soluzioni visive in cui l’attenzione è rivolta ai meccanismi, spesso strategici, dell’arte attuale e del contesto sociale in cui si sviluppa. Emergono temi di attualità dove il carattere contradditorio delle problematiche contemporanee trova sintesi e soluzione in immagini con diverse stratificazione di lettura ed interpretazione. Le ultime ricerche, invece, riguardano un ritorno alla dimensione tradizionale della pittura: nella serie ESSERECONTINUOPRESENTE, viene evocata una dimensione “estesa” del tempo e dello spazio, sospesa ed onirica. E’ evidente un allontanamento del punto di vista ravvicinato sul proprio tempo e sul proprio contesto per elaborare una “mitologia sacra” in cui microcosmo e macrocosmo, elementi del presente, passato e futuro si uniscono mischiandosi tra di loro per raccontare quelle tematiche antropologiche da sempre alla base del suo lavoro. Un impegno particolare è dedicato alla grafica, ricerca del disegno come scrittura binaria, sintesi immediata del pensiero, ha realizzato inoltre diversi libri d’artista con le tecniche dell’incisione. Dal 2000 presenta il suo lavoro in diverse mostre personali e collettive in gallerie private e spazi pubblici in Italia e all’estero. E’ selezionato inoltre in diversi premi nazionali e internazionali ottenendo importanti riconoscimenti. Dal 2010 è docente al Liceo Artistico e annualmente ricopre incarichi di collaborazione presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. Nel 2018 pubblica con l’editore Gribaudo/Feltrinelli il libro INSTANT ARTE dove viene elaborato un nuovo metodo di divulgazione dell’arte e della sua storia.

Nel 2020 per arsprima edizioni pubblica il libro d’artista “Paràdeisos – Esisti buonamente” in edizione limitata di 11 esemplari, che unisce una serie di 6 incisioni originali dell’artista con frammenti di poesia di Andrea Zanzotto.





