Rho - Premiazione 23° concorso di poesia del calendimaggio

Si è tenuta sabato 8 maggio, presso l’Auditorium di Via Meda in Rho, la premiazione della 23^ edizione del Concorso di poesia per ragazzi “CALENDIMAGGIO”, riservato alle scuole Medie Inferiori e agli Istituti Superiori e della 4^ edizione del Concorso di Prosa “Un racconto per te”, per gli Istituti Superiori. Il Concorso è stato come sempre organizzato dal Gruppo Culturale Amici di Mazzo (AGCAM), in collaborazione con la Biblioteca per Ragazzi” Angela Piras” di Mazzo, la Biblioteca Comunale Villa Burba di Rho e la Biblioteca Comunale di Arese, e con il sostegno degli Assessorati alla Cultura di Rho e Arese. L’evento si è svolto in maniera molto “sobria” (non è stato purtroppo possibile mettere in scena il consueto spettacolo coreografico, che ogni anno i vincitori realizzano) e nel più rigoroso rispetto dei protocolli e delle procedure in materia di COVID 19. Nonostante tutto, è emerso in pieno l’obiettivo primario del CALENDIMAGGIO, invogliare alla scrittura i ragazzi, portando alla luce le loro emozioni e i sentimenti più nascosti. A premiare i vincitori sono stati Docenti e Presidi degli Istituti coinvolti e l’Assessora alla Cultura di Rho, Valentina Giro. I premiati, suddivisi per le categorie scolastiche, sono risultati:

- Poesie categoria Media Inferiore:

Martina Ranieri (Media T. Grossi) con “Il vecchio amico”

Mariachiara Angelini (Media Paolo VI) con “Papà”

Sara Marrano (Media San Carlo) con “L’importanza dei sogni”

Camilla Bianchi Bosisio (Media S. Pellico) con “Nero”

- Poesie categoria Biennio delle Superiori:

Gaia Zeminian (Liceo Sc. E. Majorana) con “Decadenza”

Leonardo Caenazzo (Liceo Art. L. Fontana) con “Chiudimi in una gabbia”

Thomas Macchione (Ist. Puecher-Olivetti) con “Ogni cosa sussurra il tuo nome”

Nicolò Terrana (Liceo Cl. C. Rebora) con “Sogno d’un tramonto di primavera”

- Poesie categoria Triennio delle Superiori:

Benedetta Visentin (Liceo Sc. B. Russell) con “Gli artisti”

Valentina Tota (ITIS S. Cannizzaro) con “Speranze Zaffiro”

Denise Sacco (Ist. Puecher-Olivetti) con “Il principe di ghiaccio”

Giulia Guerriero (Liceo Sc. B. Russell) con “La culla dell’oceano”

- Prosa categoria Istituti Superiori:

Lara Bertolotti (Liceo Sc. B. Russell) con “Specchio”

Matilde Piano (Liceo Cl. C. Rebora) con “Il tocco prediletto”

Ronny Kaloshi (Ist. Puecher-Olivetti) con “Il tunnel dell’inerzia”

Denise Sacco (Ist. Puecher-Olivetti) con “Frammenti di una vita passata”



Applausi convinti e sinceri da parte del “selezionato” pubblico in sala; la pandemia, nonostante tutto, non ha sconfitto la voglia di aggregazione della persone!

Al termine, come consuetudine, sono stati consegnati a tutti i presenti i libretti contenenti tutte le poesie e i racconti che hanno partecipato ai 2 Concorsi, perché tutti i ragazzi che si sono cimentati sono, alla pari, i veri vincitori!

Arrivederci, senza dubbio alla premiazione della 24^ edizione del CALENDIMAGGIO, con la speranza che la pandemia finalmente ci abbandoni, per potere tornare alla nostra vita, semplice ma ricca dei valori basilari della convivenza e del reciproco rispetto.

