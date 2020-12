Riabilitazione online, come funziona?

Basta indossare un abbigliamento comodo e puoi fare la tua riabilitazione oppure ginnastica correttiva e posturale insieme a noi, in diretta, sul profilo di Riabilitazione Online, comodamente da casa tua. Così, in questo periodo di lockdown, ci muoviamo in sicurezza, nel completo rispetto di distanze e regole.

Per questi motivi proponiamo sedute di riabilitazione e ginnastica correttiva anche online.



Come funziona:

• Dove possibile è auspicabile un incontro preliminare all’attività che può avvenire a domicilio dell’utente oppure nella palestra ad Andora

• Durante l’incontro preliminare si esegue un inquadramento con esame fisico e visione della documentazione medica

• Si concorda un primo obiettivo da raggiungere

• Si programma il tipo di attività fisica da svolgere, la durata di ogni seduta in video e la frequenza delle sedute

• Si definisce la data della prima seduta e l’orario in cui attivare il video collegamento



Sabato 26 dicembre, dalle ore 18:00 in diretta su instagram spiegheremo come funziona, gli aspetti tecnici e organizzativi e risponderemo alle vostre domande in diretta oppure via mail, tutto all’insegna della salute fisica, che in questo periodo è quanto mai richiesta.



Per partecipare alla diretta basta collegarsi sabato 26 dicembre alle ore 18:00 al seguente link: https://www.instagram.com/marian.mocanu_/



Per altre informazioni: www.riabilitazioneonline.eu

