Sport, musica e teatro nella stagione estiva dei Bagni Misteriosi

Sabato 28 maggio riaprono le porte dei Bagni Misteriosi per una stagione estiva ricca di sport, musica, teatro, intrattenimento e tante altre attività anche dedicate ai più piccoli. A cominciare dal servizio di balneazione, per proseguire poi con una rassegna di spettacoli all’aperto nell’arena estiva con protagonisti del calibro di Filippo Timi.

Gli spettacoli previsti

Quest’ultimo inaugurerà la rassegna domenica 29 maggio p.v. alle ore 21, con Scopate Sentimentali - Esercizi di sparizione, con Rodrigo D’Erasmo e Mario Conte dedicato a Pier Paolo Pasolini.

A seguire calcheranno la scena dell’arena estiva Luca Barbarossa (il 7 giugno), Enrico Rava (il 16 giugno), Paolo Fresu, Petra Magoni (il 21 giugno nell’ambito della Festa della Musica organizzata dalla Società del Quartetto di Milano), Giuliana De Sio (il 28 giugno), Elio Germano e Theo Teardo (il 5 luglio), Ettore Bassi (19 luglio), Toni Servillo (26 luglio).

Maggiori informazioni sulla programmazione sul sito dedicato.

I campus estivi

Non solo. Dal 13 giugno partiranno anche i campus estivi dedicati ai bambini dai 6 ai 10 anni in collaborazione con Kikolle Lab. Non mancheranno, infine, le proposte di G?D Bagni Misteriosi per il bistrot diurno e l’aperitivo serale.