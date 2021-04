Un orso ricerca la propria identità nella nuova mostra digitale in Fondazione Prada

Fondazione Prada annuncia la riapertura della sede di Milano dal 29 aprile 2021, della sede di Venezia dal 22 maggio 2021 e di Osservatorio dal 16 settembre 2021. Gli spazi espositivi di Milano, dove sono visibili la nuova mostra di Simon Fujiwara “Who the Bær” e il progetto permanente “Atlas” che presenta una selezione di opere della Collezione Prada in cinque piani espositivi della Torre, sono aperti al pubblico dal giovedì alla domenica.

La mostra "Who the Bær"

La mostra “Who the Bær”, attraverso il personaggio immaginario di un* ors* alla ricerca della propria identità, indaga la duplice ricerca dell’invenzione e dell’autenticità nella cultura che consumiamo quotidianamente. Il progetto, concepito per svilupparsi ulteriormente sul digitale, si espande in una piattaforma aperta di condivisione e approfondimento conl’account Instagram @whothebaer animato da Fujiwara e una web app concepita dall’artista. L’iniziativa si inserisce in un processo costruttivo dell’attività digitale di Fondazione Prada che è diventata sempre più centrale, con l’intenzione di sperimentare una pluralità di tempi e modi di coinvolgimento del pubblico.

Il programma estivo

A Milano nel periodo estivo sarà proposto un programma cinematografico di proiezioni all’aperto. Gli spazi di Osservatorio Fondazione Prada, all’interno della Galleria Vittorio Emanuele II a Milano,accoglieranno dal 16 settembre 2021 al 17 gennaio 2022 la mostra “Sturm&Drang”, a cura di Luigi Alberto Cippini (Armature Globale), Fredi Fischli e Niels Olsen (gta exhibitions, ETH Zürich). Risultato della collaborazione tra Fondazione Pradae il Politecnico di Zurigo, il progetto esplora le pratiche, le esperienze e gli ambienti legati alla Computer-generated.

Il programma espositivo di Fondazione Prada proseguirà a Milano dal 28 ottobre 2021 al 28 febbraio 2022 con l’ampia retrospettiva, accompagnata da una pubblicazione scientifica, dedicata all’attività artistica di Domenico Gnoli (1933-1970) e concepita da GermanoCelant. Dal 31 marzo al 22 agosto 2022, il duo di artisti Elmgreen & Dragset presenterà la mostra “Useless Bodies?” che si estenderà su quattro spazi della sede di Milano oltre alle aree esterne.