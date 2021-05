Muba riapre con laboratori speciali di creatività per i bambini

Dal 13 maggio Muba - Museo dei Bambini - riapre con una formula speciale, i Muba Labs, laboratori dedicati ai più piccoli con lo scopo di sollecitare la curiosità e il pensiero creativo. Ogni bambino avrà infatti la possibilità di portare con sé, al termine dell'attività, non solo dei contenuti ma il desiderio di continuare ad esplorare il mondo.

Muba Labs

Muba Labs propone linguaggi differenti con l'obiettivo di offrire più possibilità ai bambini e consentire ad ognuno di trovare un canale personale e privilegiato di scoperta. Non mancheranno arte, creatività, natura, danza, teatro e fotografia, per momento in cui i bambini avranno a disposizione tutti gli spazi espositivi del museo: Remida Milano e la mostra-gioco Natura.

Le attività proposte sono rivolte a bambini dai 6 agli 11 anni e rispettano le norme anti Covid19 seguendo protocolli di sicurezza interni.

Come partecipare

Per partecipare occorre iscriversi al Form fino ad esaurimento posti. L'ordine di inserimento sarà l'ordine cronologico di arrivo delle richieste. MUBA invierà ai soli iscritti la mail di conferma per l'effettiva iscrizione.