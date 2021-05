Musica, spettacoli e oltre 200 appuntamenti per l'estate milanese: sui Navigli riapre Ride

Ride Milano riprende vita: dal 4 giugno, uno dei luoghi più ampi e vivaci del divertimento milanese riaprirà le sue porte con oltre 250 appuntamenti tra concerti, mostre d’arte, performance musicali, spettacoli teatrali, presentazioni di libri e laboratori, oltre a giornate dedicate ai bambini.

La programmazione

La programmazione è ricca di appuntamenti capaci di solleticare la curiosità e gli interessi più disparati, grazie a una molteplicità di eventi tematici dedicati ai sapori, alla musica, alla moda, al design, al marketplace, allo sport, alla sostenibilità, alla stand-up comedy, al benessere, ai laboratori per bambini, al gaming. Ambiti tra loro molto diversi ma con un unico denominatore comune: rappresentare la città e il suo tessuto urbano, ponendosi come luogo di tutti, per tutti.

A supporto e completamento di ciascuno degli eventi che ospiterà, Ride Milano sarà anche un luogo di aggregazione e socialità quotidiane; un punto di connessione tra la città e la persona, tra lo svago e la cultura, tra la famiglia e l’individuo, grazie ai suoi spazi che ogni giorno sapranno accogliere quanti avranno il desiderio di divertirsi ed esplorare nuove tendenze, gustando ottimi cibi o sorseggiando un drink in totale relax e all’aria aperta.

L'area Food

L’area food sarà sempre attiva grazie a una sfiziosa offerta di street food a rotazione: hamburger, burrito, pizze e focacce gourmet, tapas spagnole, poke, crepes, specialità toscane, cocktail e birre selezionate per godersi il pranzo, l’aperitivo o la cena in un’area post industriale arredata con l’intento di far vivere al meglio i grandi spazi all’aperto che caratterizzano Ride.

L’area intrattenimento a cielo aperto, dotata di palco e maxischermo, ospiterà tutti i martedì Open Mic – Dirty Talk, un palcoscenico dedicato a comici affermati e giovani promesse della stand-up comedy selezionati da Ovolollo Factory. I mercoledì saranno dedicati a Urban Class, il progetto che porterà sul palco del RIDE Milano, artisti emergenti, dj e producer provenienti dal mondo dell’urban music, selezionati dal RAL Milano in collaborazione con Verbal Sound. Tutti i weekend sarà invece attiva la Green & Healty Area, dedicata alla sostenibilità, al benessere e alle attività sportive con ritrovi per runner, biker e sessioni di yoga e fitness. E durante gli Europei di calcio saranno proiettate le principali partite per consentire ai più appassionati di tifare in compagnia.

Informazioni utili

La modalità di accesso all’area sarà gratuita. Ride Milano sarà aperto fino al 3 ottobre 2021, fermandosi solo per una breve pausa estiva tra l’8 e il 27 di agosto.

