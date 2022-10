Riccardo Chailly dirige la Filarmonica della Scala

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Si chiuderà domenica 23 ottobre 2022 alle ore 10.30 al Teatro alla Scala di Milano l’undicesima edizione delle Prove Aperte della Filarmonica della Scala, l’iniziativa realizzata con il patrocinio del Comune di Milano e in collaborazione con il Main Partner UniCredit, UniCredit Foundation ed Esselunga. Beneficiaria di quest’ultimo appuntamento è LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Milano Monza Brianza APS. Sul podio salirà Riccardo Chailly, accompagnato da Pablo Ferrandez al violoncello; in programma il Concerto in la minore op.129 per violoncello e orchestra di Robert Schumann, la Sinfonia in re minore di César Franck e un nuovo brano di Ivan Fedele commissionato dalla Filarmonica della Scala per i quarant’anni dell’orchestra. Il pubblico potrà assistere alla messa a punto di un grande concerto a prezzi contenuti sostenendo allo stesso tempo un’importante causa sociale. L’intero ricavato della prova, infatti, contribuirà alle spese per l’anno 2023 delle Case del Cuore di LILT Milano Monza Brianza. Il progetto rappresenta un aiuto concreto per quelle famiglie in condizioni economiche precarie che non risiedono in provincia di Milano e che necessitano di un alloggio gratuito mentre il figlio è sottoposto alle cure oncologiche negli ospedali del capoluogo lombardo. Attualmente le Case del Cuore sono cinque appartamenti situati nelle immediate vicinanze dell’Istituto Tumori e dotati di quattordici posti letto - divisi in camere doppie che permettono al minore e al genitore di condividere la stanza - e di spazi comuni; offrono, oltre a un alloggio comodo e accogliente, la possibilità di non dover pensare alle incombenze casalinghe quotidiane. Gli assistenti sociali e i volontari LILT garantiscono inoltre supporto psicologico e sociale alle famiglie che si trovano ad affrontare un periodo di grande fragilità. Grazie al coinvolgimento dei musicisti della Filarmonica della Scala, di grandi direttori e solisti ospiti, le Prove Aperte sono ormai diventate un atteso appuntamento con la solidarietà per tutta la città, oltre che un evento molto sentito da un vasto pubblico di appassionati. La proficua sinergia tra pubblico, privato e organizzazioni non profit ha permesso in oltre dieci anni di rispondere a molti e diversi bisogni della comunità, dalla cura dei bambini e degli anziani alla lotta alla povertà, dall’assistenza alle persone con disabilità alla ricerca scientifica fino alle iniziative per i giovani delle periferie. Questa undicesima edizione, in particolare, ha contribuito a sostenere quattro realtà non profit che a Milano ospitano e assistono le famiglie di bambini e ragazzi, provenienti da tutta Italia, ricoverati nei più importanti ospedali della città: oltre a LILT Milano Monza Brianza, OBM onlus - Ospedale dei Bambini Buzzi Milano, Fondazione Visitatrici per la Maternità Ada Bolchini Dell’Acqua Onlus e PIM - Pio Istituto di Maternità Onlus. La formula che permette di assistere a una prova musicale si arricchisce sempre dell’esperienza di una breve guida all’ascolto, in un’atmosfera informale di vicinanza con l’orchestra e il suo direttore. filarmonica.it/proveaperte - #ProveAperte Il ciclo delle Prove Aperte è reso possibile dalla collaborazione con il Teatro alla Scala. Media partner sono ViviMilano e Radio Popolare. Per questa serata LILT Milano Monza Brianza può contare sul sostegno di Boggi e Riso Gallo. Biglietti per i singoli concerti da 5 a 35 euro - esclusi i diritti di prevendita Informazioni e prevendita: biglietteria@aragorn.it - https://aragorn.vivaticket.it/