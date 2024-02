A MiIano uno spettacolo straordinario di teatro immersivo: in scena il racconto a perdifiato dell'ascesa al potere di 'Riccardo III'

A grande richiesta, nel contesto della Settimana della Moda milanese e all’interno dell’ex centrale elettrica “La Centrale”, per la prima volta adibita a spazio performativo, debutta lo spettacolo “Riccardo III” di Luca Ariano. Una scatola fluorescente, un viaggio a perdifiato nella mente del Duca di Gloucester, un’esperienza immersiva, sfolgorante di luci e strappi visivi, dal quale rimanere rapiti e infine sedotti. In uno spazio in cui passato e presente si confondono, ecco il "teatro" di Riccardo, un luogo frutto di contraddizioni e possibilità.

Tra le pareti bianche e asettiche di uno spazio scenico, che è in sé installazione e progetto artistico, assistiamo all'ascesa al potere di Riccardo Duca di Gloucester. Con lui, ridotti a sbiaditi fantasmi, corrotti dal contatto col Potere e l'Ambizione, sedici personaggi si muovono disorientati dal continuo fluire delle superfici e degli spazi. La scena è allo stesso tempo il palcoscenico delle azioni di Riccardo e la materializzazione del suo pensiero. Una architettura del Potere che Riccardo di Gloucester costruisce fino ad ottenere la corona regale, in un vuoto scenico che diviene assordante, tra le grida di vendetta e giustizia dei tanti sacrificati. È allora che l'uomo-Re senza sudditi, si ritrova a splendere in dorata solitudine, inconsapevole del baratro che lo attende e nel quale nessun trucco ha più effetto, nessuna illusione è più efficace, nessuna minaccia ha più forza. Con “Riccardo III”, Luca Ariano prosegue la ricerca artistica e scenica, ampliando l’analisi sul tema del Potere, centrale nell’opera shakespeariana.

La struttura scenica, vera e propria installazione artistica immersiva, accoglie il pubblico in una platea composta da soli 60 posti per assistere ad uno spettacolo di teatro immersivo in cui lo spazio scenico e le sue regole sono in continuo mutamento.

RICCARDO III- di W. Shakespeare

Progetto di Luca Ariano e Pietro Faiella

Regia di Luca Ariano

In occasione della messa in scena, gli spazi di “La Centrale” , esporranno le opere dell’artista e costumista Elisa Leclè.

Evento promozionale gratuito su prenotazione - posti limitati

Info & prenotazioni: T.+39 347 2581957

luboxproduzioniartistiche@gmail.it