Ricerca di un volontario/a animatore per minori

Nell’ambito del progetto "Riprendiamoci per mano", volto a supportare gli studenti nel loro percorso scolastico, l’Organizzazione Aleimar cerca un animatore / un’animatrice per intrattenere e curare un gruppo di bambini presso l’Oratorio di Seggiano (via del Santuario 4/a – Pioltello, Milano). Nel mentre le loro mamme seguiranno un corso di Italiano L2 per stranieri.

Il volontario/la volontaria curerà e intratterrà un gruppo di bambini di diverse fasce di età tutti i Mercoledì e i Venerdì mattina dalle ore 9:30 alle ore 11:30.

L'inizio delle attività sarà Mercoledì 9 Marzo 2022.



Aiutaci a supportare tante mamme straniere che desiderano imparare l'Italiano e sentirsi parte della comunità!

Per candidarsi scrivi a progetti@aleimar.it o chiama il numero 0295757958.



Grazie!