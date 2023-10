Ricordi nascosti: la mostra personale di Youn Jin Soo

Ricordi nascosti - Hidden Memories

Mostra personale di Youn Jin Soo

Key Gallery, via Pietro Borsieri 12 Milano

Dal 10 al 12 ottobre 2023

Opening martedì 10 ottobre ore 18.00



Youn Jin Soo artista sud coreano vincitore di numerosi premi e riconoscimenti, per la prima volta in mostra in Italia a Milano alla Key Gallery la sua intrigante ed evocativa serie di opere “Hidden Memories”.



Le immagini esprimono i ricordi degli stati emotivi che appaiono mentre si mescolano alla memoria le esperienze del mondo reale e le esperienze dello stato inconscio o del mondo virtuale che le persone moderne possono sperimentare nella quotidianità.



“Ho cominciato a interessarmi ai ricordi latenti dei sogni e della realtà accumulati dal passato al presente, esprimendo le emozioni trovate tra le memorie nascoste nei meandri della mente come se le esperienze dei sogni e della realtà fossero impilate in strati con il trascorrere del tempo.

La serie di opere si espande ,studiata per più di un anno a partire dal 2020.

Le tracce sono rimaste sulla Terra insieme alla natura mentre l'ambiente cambia nel tempo e nello spazio. Alla fine, ho collegato queste tracce alle esperienze di vita e ho rappresentato il fenomeno che permane come immagine residua nei sogni e nella realtà”.

Youn Jin Soo



#BIO

Youn Jin Soo nasce a Suwon in Corea del Sud nel 1975, inizia a studiare arte in una classe speciale al liceo, continua gli studi e si laurea in ingegneria elettronica all’università di Hanyang e continua a dipingere mentre studia.

Nel 2018 riprende la sua carriera artistica vincendo numerosi concorsi d’arte, propone la sua prima mostra personale e partecipa a diverse mostre collettive, le esperienze espositive portano l’artista a sognare di entrare in una scuola di specializzazione così nel 2020 inizia la sua esperienza alla Graduate School of Fine Arts dell'Università di Hongik nel 2020.

Durante la scuola di specializzazione, impara diversi argomenti di storia dell'arte e, grazie all’nteresse per l'arte astratta, inizia a fare ricerche su e .

Nel 2022 collabora con un’importante galleria di Seul e nel 2023 espone nel musei d’arte di Seul e Gyeonggi-do.



un’opera a cui l’artista è particolarmente legato presentata a Seul qualche mese fa che verrà ripresentata a Milano alla Key Gallery in occasione della prima mostra personale in Italia dell’artista, l'opera presentata in questa mostra milanese è uno sviluppo dell'opera precedentemente presentata, ed espande le forme dei personaggi lasciate nella memoria in un concetto astratto mescolandole nei diversi mondi della realtà e dei sogni.



L'artista sarà presente in galleria dal 10 al 12 ottobre 2023, la mostra rimarrà aperta fino a sabato 14 ottobre 2023.





info@keygallery.eu |+39 3669887375