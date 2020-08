Da Ride Milano torna il Wunder Mrkt, il mercatino sui Navigli. Ingresso gratis

Dal 24 Agosto all'11 Ottobre da Ride Milano, il nuovo spazio nell'area dell'ex Mercato Metropolitano in Porta Genova, torna il Wunder Mrkt, il mercatino sui Navigli con espositori, abiti e accessori vintage.

Tra abiti vintage e modernariato

Ogni giorno sarà possibile trovare una selezione dei migliori espositori, in un'esplorazione tra creazioni artigianali, abbigliamento vintage, pezzi unici, oggetti di design, arte. Sarà poi possibile incontrare collezionisti ed esperti e godersi la musica cenando nei numerosi punti ristoro.

Ride Milano

„uovo hub culturale sui Navigli che ospita numerosi appuntamenti di arte, cinema e teatro, oltre ad attività per famiglie ma anche ristoranti, cocktail bar, concerti, e mercatini.

Il progetto ha permesso di riqualificare gli oltre 5.000 metri quadrati dello scalo ferroviario, fornendo soluzioni intelligenti e funzionali, mirate ad evitare gli assembramenti non controllati del pubblico e, allo stesso tempo, adeguate a valorizzare il piacere dello stare insieme in sicurezza. Si tratta di un vero e proprio villaggio nel cuore pulsante della città, concepito per offrire ai cittadini un nuovo posto in cui rilassarsi, gustare ottimo cibo, sorseggiare un drink ascoltando buona musica e curiosare tra gli stand di artisti ed espositori.

