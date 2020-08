Ride Milano, il programma di agosto tra mostre e musica dal vivo

Prosegue il ricco calendario di eventi da Ride Milano, l'area dell'ex Mercato Metropolitano sui Navigli, tra concerti dal vivo e mostre artistiche.

Il programma

Di seguito il programma dal 10 al 17 agosto.

- Lunedì 10 Agosto, ore 18-23:30 - Aera Market, Mostra Andrea Moresco - Hate show

Andrea Moresco ha studiato progettazione grafica all’Accademia di Belle Arti di Bologna, dove ha iniziato a dedicarsi all’illustrazione digitale dopo aver appreso l’utilizzo di vari programmi di grafica, soprattutto Illustrator, con cui realizza la maggior parte delle sue opere. Avendo iniziato a lavorare ‘solamente’ col mouse, ha pensato di renderlo il suo unico strumento di lavoro, evitando di ricorrere a tavolette grafiche o scansioni di disegni fatti a mano e, dopo essere stato deriso a causa della sua difficoltà d’utilizzo, ha deciso di ritagliarsi una dimensione tutta sua definendosi un mousechista. Le fonti di ispirazione non giungono dalla rete ma dal quotidiano, grazie agli incontri e alle situazioni che si sono venute a creare durante gli ultimi dieci anni della sua vita, soprattutto durante il suo periodo bolognese.

Hate show proponeropone una selezione di stampe realizzate negli ultimi 10 anni di vita dell’artista e alcuni pezzi inediti. Opera centrale di Hate show è “I.N.R.I.”, ovvero “Incubo Nella Resa Incondizionata”, un'installazione altamente emozionale, dove la solitudine – la feroce solitudine che segue un abbandono - viene crocifissa. I.N.R.I è anche un'installazione dove il confine fra creazione artistica e catena di montaggio si fa ambiguo, problematico, con ossessioni silenziose sempre sullo sfondo.

- Dalle ore 19, Area Food Hub, BoardGame Monday Night

Tornei, presentazioni, anteprime delle novità autunnali, ma anche giornate dedicate alla creatività con giochi inediti e workshop dedicati al game design. Che siate dei grandi appassionati oppure solo dei semplici curiosi all’interno di Ride Milano vivrete il piacere del gioco grazie alla presenza di alcuni titoli, selezionati tra quelli più facili e divertenti, che saranno sempre a vostra disposizione. Evento gratuito ad accesso libero fino al raggiungimento della capienza massima.Possibilità di riservare il proprio diritto di ingresso tramite l’app ufirst.



- Martedì 11 Agosto, ore 18-23:30 - Area Market

Mostra Andrea Moresco - Hate show

Dalle ore 20:30 - Area Food Hub

Dj Set Nu Cat - RAL MUSIC ATTITUDE

Membro della crew Blocco Recordz (Emis Killa), propone set fortemente influenzati dalla musica black, spaziando dal rap della Golden age.



. Mercoledì 12 Agosto, ore 18-23:30 - Area Market

Mostra Andrea Moresco - Hate show

Dalle ore 20 - Area Main Stage, Offside Film Festival @Ride Milano

OFFSIDE è il festival internazionale di film sul Calcio, sul Mondo e sulle sue diversità. Ha all’attivo più di 40 edizioni nel mondo e dal 2017 è presente anche in Italia. Per questa speciale maratona di Champions League, che inizia il 12 e 15 agosto con i quarti di finale, prosegue il 18 e 19 con le semifinali e si conclude il 23 agosto con la finale, Offside Festival, in collaborazione con Ride Milano, organizza LA CHAMPIONS LEAGUE IN OFFSIDE, un appuntamento speciale dove vedere su maxi-schermo tutte le Final Eight a cielo aperto, nel cuore di Milano, con un po’ di amici, una birra, un cocktail, o uno spuntino grazie ai diversi street food presenti nell’area. Inoltre, sarà anche possibile fare una partita a biliardino o godersi contenuti video dedicati al mondo del calcio, anteprime di film e cortometraggi a cura di Offside.

Ingresso con prenotazione tavoli e consumazione obbligatoria, audio trasmesso attraverso cuffie wireless.



- Giovedì 13 Agosto, ore 18 - 23:30 - Area Market

Mostra Andrea Moresco - Hate show

Dalle ore 20 - Area Main Stage, OFFSIDE FILM FESTIVAL@RIDE MILANO

OFFSIDE è il festival internazionale di film sul Calcio, sul Mondo e sulle sue diversità. Ha all’attivo più di 40 edizioni nel mondo e dal 2017 è presente anche in Italia.

Dalle ore 20:30, Area Food Hub, Dj set a cura di Robi Kid

Organizzatore d’eventi, fondatore di 5WAY ed Atomic dj, da sempre all’interno del mondo Atomic. Inizia negli anni 2000 lavorando alla serata Jetlag ai Magazzini Generali per poi intraprendere la strada della produzione d’ eventi e dare libertà alla sua creatività, organizzando i progetti Rock in a Box all’ex serbatoio dell’acqua potabile e Walk this Way al Club Plastic. Oltre al lato musica insieme alla sua partner ha creato 5WAY una piattaforma di promozione per fashion designer emergenti.



- Venerdì 14 Agosto, ore 18-23:30 - Area Market

Mostra Andrea Moresco - Hate show

Dalle ore 21:30 - Area Food Hub, The Leanding Guy

The Leading Guy, cantautore abile e raffinato, mette al centro del suo lavoro le canzoni, cercando di raccontare qualcosa di unico e spontaneo. Scrive e compone in lingua inglese, avendo iniziato la sua attività artistica in Irlanda, dove ha vissuto, e rifacendosi alla grande tradizione folk americana. Così il cantautore The Leading Guy – nome rivelazione della scena musicale italiana – ha annunciato l’uscita di “Per non andare via”, la sua prima canzone in italiano disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 24 gennaio 2020. “Per non andare via” è il brano della maturità, che porta a fare un bilancio di ciò che abbiamo sacrificato per diventare ciò che oggi siamo. Il doloroso abbandono delle proprie radici per un sogno più importante. Il limite sottile tra l'abbandono e la fuga, che nelle notti più buie ci fa dire "forse non dovevo andare via”. Evento gratuito ad accesso libero fino al raggiungimento della capienza massima. Prenotazione del proprio posto sul sito dedicato.



- Sabato 15 Agosto, ore 18- 23:30 - Area Market

Mostra Andrea Moresco - Hate show

Dalle ore 20 - Area Main Stage, Dj set ATOMIC SUMMER CAMP

L’Atomic Bar è sempre stato sinonimo di un ambiente alternativo e cosmopolita, informale ed eclettico; un nome di riferimento nel panorama

underground milanese, anche per personaggi del calibro di Joe Strummer (The Clash),Fatboy Slim, Nick Cave, George Clinton, Franz Ferdinand Babyshambles, Lady Gaga, Can, Ark, Daft Punk e artisti italiani quali Vinicio Capossela, Club Dogo, Bluvertigo, Ministri, Dente Vasco Brondi, Stato Sociale Negli ultimi cinque anni ATOMIC si è trasformato in un team di amici Tucci, Robi Kid e Dade che condividono l’amore viscerale per Milano, per la cultura e che hanno come intento quello di far divertire tutti, ma proprio tutti, sull’onda dei tormentoni indie e mash-up italo dance. Evento gratuito ad accesso libero fino al raggiungimento della capienza

massima. Possibilità di riservare il proprio diritto di ingresso all’area tramite l’app ufirst.

Dalle ore 20, Area Main Stage, Offside Film Festival @Ride Milano.