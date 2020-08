Ride Milano, il calendario di fine agosto tra concerti e dj set

Anche a fine agosto prosegue il programma di Ride Milano, il nuovo spazio nell'area dell'ex Mercato Metropolitano, tra concerti, dj set e proposte gastronomiche adatte a tutti i gusti.

Il programma

- Martedì 25 agosto, ore 17 - 23:30 - Area Market

Wunder Mrkt e Apertura mostra Past Lines/Present Age di Dana Danica Ondrej. Danica Ondrej è un’ artista slovacca, nata e cresciuta in una Bratislava facente parte della Cecoslovacchia e formatasi all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. Danica trascorre in Italia diciotto anni molto intensi, conciliando con successo il suo impegno tra studio e lavoro, diventando madre e sperimentando, dopo qualche anno, il rientro in patria. Danica Ondrej racchiude in sè molteplici peculiarità: talento, forte spirito di osservazione, padronanza di svariate tecniche espressive che vanno al di là di quelle pittoriche, curiosità, ma soprattutto un’affannosa ricerca di risposte, che la spingono a porsi come un’analista della società in grado di rappresentare le emozioni della mente, sia collettiva che individuale.



Dalle ore 20:30 - Area Food Hub

Dj Set a cura di Katnada, dj e producer il cui primo incontro con la scrittura musicale risale all’età di 16 anni, quando inizia a comporre brani per pianoforte. Nel corso degli anni, la sua curiosità e necessità di esprimersi la portano verso pattern techno dark e melodici. Libera, contemporanea, ispirata e talentuosa, KATNADA è una dj che sa far ballare. Evento gratuito ad accesso libero fino al raggiungimento della capienza massima. Possibilità di riservare il proprio diritto di ingresso all’area tramite l’app ufirst.



- Mercoledì 26 agosto, ore 17 - 23:30 - Area Market

Wunder Mrkt e Mostra Past Lines/Present Age di Dana Danica Ondrej



Dalle ore 20:30 - AREA FOOD HUB, Dj Set a cura di ALERYDE

Alessandro Panicciari nasce nel 1975 nella collinare provincia di Fermo, nelle Marche ed é stato sempre a contatto diretto con l'elettronica, l'audio e la tecnologia dell'attività della sua famiglia. Già a l'età di 13 anni inizia a programmare in linguaggio macchina e Basic con i vari computer dell'epoca (spectrum, commodore 64, Msx) e conoscere le prime applicazioni di computer music ad 8 bit, sviluppando una passione per tutto il panorama hardware e software di produzione musicale elettronica, suoni di sintesi, campionamento. Questo naturale percorso lo porta ad apprendere la miscelazione e la professione di DJ già primi anni 90, collezionando vinili di musica elettronica da tutto il mondo ed esibendosi nei locali della sua regione, nel centro e nord italia sotto lo pseudonimo di AXL P, conquistando la scena underground techno dell'epoca per la sua indole avanguardista nei suoi dj set che spaziavano tra ambient , trip hop , techno, progressive, ispirato dalle dimensioni musicali di artisti come Brian Eno, Future Sound of London, Sven Vath, Richie Hawtin, Board of Canada, The Orb.

Per scoprire il programma completo visitare il sito dedicato.