Ride Milano, il programma del week-end

Le attività di ALPHATAURI per la Milano Racing Week. All'interno dello spazio troverà posto il Mobile Innovation Lab, capace di far vivere a quanti lo visiteranno un’esperienza unica, immersiva e innovativa grazie a questa pop-up boutique ricca di contenuti legati alla realtà virtuale con visori, alla macchina da cucire in 3D, alla creazione di ologrammi, alla personalizzazione di capi d'abbigliamento e ai camerini di prova virtuali. Sarà inoltre esposta l'auto del pilota Pierre Gasly e, all'interno dell'area Market, troveranno posto dei simulatori di guida per giocare con la Playstation, usando una console con volante, pedali e sedili da corsa, per vivere un'esperienza da vero pilota di Formula 1

In aggiunta, per il ciclo FUNNY SUNDAY, la domenica saranno uno spettacolo gratuito di giocoleria e il Baby Dj Lab, un’esperienza musicale fisica e ludica a contatto con gli strumenti usati da un vero dj: mixer, giradischi e cuffie. Grazie a questo viaggio, i bambini saranno in grado di entrare in connessione reale con la materia musicale - ormai divenuta solo digitale e intangibile - e imparare a creare la propria prima playlist. A guidarli in questo viaggio alla console saranno deejay professionisti, esperti di musica e abili comunicatori con i bambini.

Durata laboratorio: 50 minuti, dalle 17 alle 17.50 e dalle 18 alle 18.50. Costo iscrizione: 7 euro a bambino. Contatti per info e iscrizioni: babydjlab@gmail. com