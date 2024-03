A La casa del Meneghino in Cascina Cuccagna, sabato 30 marzo alle ore 16.00 e domenica 31 marzo, in doppia replica alle ore 11.00 e 16.30, va in scena lo spettacolo Ridi Meneghino di Valerio Saccà.

Il Signor Pantalone sta organizzando le nozze tra la dolce Clarice e il commerciante milanese Meneghino Pecenna, anche se a Venezia tutti sanno che il cuore della ragazza appartiene a Leadro, giovane buono e scapestrato. Ma quando tutto sembra perduto ecco che Brighella, servitore di Leandro, con mille mascheramenti e sotterfugi riuscirà a scambiare Leandro con l'ingenuo Meneghino. Uno spettacolo dal sapore “antico”, colmo di travestimenti e ribaltamenti, con protagoniste le Maschere della tradizione.



Domenica pomeriggio, alle ore 15.00, i bambini e le bambine potranno partecipare al laboratorio artistico Il teatrino di burattini.



All’interno de La casa del Meneghino è esposta la collezione permanente dei burattini della compagnia Burattini Aldrighi, composta di pezzi scolpiti da Valerio Saccà e da burattini realizzati dai grandi maestri della tradizione italiana. La casa di Meneghino è spazio dedicato a bambini e famiglie; è la casa dei burattini del presente e del passato, un luogo da vivere nel quotidiano per rafforzare il legame tra Meneghino e l’identità della sua città in costante evoluzione.



Sabato 30 marzo, ore 16.00 spettacolo Ridi Meneghino

Domenica 31 marzo, ore 11.00 e 16.30 spettacolo Ridi Meneghino; ore 15.00 laboratorio Il teatro dei burattini.



Laboratorio: 8€

Spettacolo 10€

Spettacolo family: tre biglietti 25€ / quattro biglietti 30€



Per prenotare i laboratori e gli spettacoli scrivere alla mail lacasadimeneghino@gmail.com o inviare un messaggio whatsapp al numero 3381296444.



La casa del Meneghino si trova in Cascina Cuccagna, Via Privata Cuccagna, ang. Via Muratori 2/4, Milano