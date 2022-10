Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni

A VILLA ARCONATI FAR, il decimo appuntamento di Agenda 2030 declinerà l'obiettivo di sviluppo sostenibile 10, dedicato a Ridurre le disuguaglianze.



Se Giovanni Verga commentasse la nostra epoca, lo farebbe sicuramente attraverso uno dei suoi proverbi popolari “fa il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai”.

Cosa c’entra Giovanni Verga e i Malavoglia con “Agenda 2030”? C’entra.

I poveri hanno molto da insegnare ai ricchi.

Lo spiega Giovanni Verga di cui ricorre il centenario quest’anno nei Malavoglia.



Povertà e potere. Come Ridurre le disuguaglianze?

È un obiettivo delle Nazioni Unite.

Ma anche il titolo e il tema di domenica 2 ottobre alle ore 11.00 a Villa Arconati per presentare cosa si può fare da subito per una diversa partecipazione alla crescita della società.

La risposta è: culturale.

Con strumenti e strategie che verranno indicate durante l’incontro dai docenti dell’Università Statale di Milano: Stefano Simonetta e Nannerel Fiano.



Intervengono:

Dott.ssa Nannerel Fiano, Ricercatrice di Diritto Costituzionale

Prof. Stefano Simonetta, Professore Associato di Storia della Filosofia Medioevale È Referente di Ateneo per il sostegno allo studio universitario delle persone private della libertà e per la relativa offerta formativa - Università Statale di Milano





tratte dalle più belle pagine de «I Malavoglia» di Giovanni Verga a cento anni dalla scomparsa (1840 – 1922).