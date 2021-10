Gilda Contemporary Art presenta RINASCERE, mostra personale di Francesca Candito a cura di Cristina Gilda Artese.

La galleria milanese ubicata nel cuore del quartiere delle 5 vie inaugura la stagione espositiva nella settimana dedicata all’arte con una mostra della pittrice Francesca Candito.



La personale ha come tema il concetto di rinascita, inteso come momento esistenziale di rinnovamento che ciascun individuo può sperimentare, anche più volte, nell’arco della propria vita.

I volti diafani che emergono da uno sfondo nero mai piatto, che appare mosso e vivo attraverso l’utilizzo dalla miscellanea di acrilici ed oli (l’artista utilizza direttamente le mani sulla tela e non solo i pennelli per dipingere), e che contraddistinguono l’artista oramai da qualche anno, hanno per questa mostra assunto un maggiore effetto dinamico a tratti cangiante, favorendo una percezione variabile a seconda dell’angolazione di osservazione, come se emergessero da un mare nero a volte calmo, altre ancora agitato. I ritratti risultano meno statici, a volte rarefatti ed eterei illuminati da un profilo sottile e vibrante di color indaco.

L’elemento del collage con inserti di frammenti fotografici di carta o di lettere stampate ha lasciato spazio ad inserti di preziosi pizzi che vanno ad illuminare i volti, senza però mai invadere il loro campo completamente.



Personaggi di passaggio ed in continua mutazione, ciascuno di loro porta con sé una storia che non è solo la propria ma che è frutto di un progetto di storia collettiva.

“Rinascere” come lo racconta Candito non è un momento di frattura con un passato, ma casomai la rappresentazione di una continua evoluzione di esseri mai identici a sé stessi, attimo dopo attimo.



Per il progetto l’artista ha realizzato appositamente quasi una trentina di lavori, tra cui anche interessanti ed efficaci tele di piccola dimensione, proprio laddove l’artista ha sempre preferito lavorare sui grandi formati. Insieme ai lavori realizzati negli ultimi mesi, è presente in mostra anche un dittico raffigurante due ali e dal titolo “Dialogo dell’anima”, che in qualche modo suggerisce al visitatore di lasciarsi andare in un percorso che oltre ad essere visivo vuole essere spirituale.

La galleria, per l’occasione tinteggiata di un azzurro intenso, è invasa da pensieri e riflessioni dell’artista, abbandonati, donati e lasciati a disposizione del pubblico.

Questi pensieri nascono dal dialogo intenso che Candito ha con i propri personaggi, e sono frutto di visioni e incontri collocati in un luogo senza tempo.



"Rinascere per scoprire e scoprirsi di tutto ciò che siamo, senza vergogna e senza giudizio. Danzando la vita potrai entrare nelle profondità dove è permesso accedervi solo con ardente passione.

Scoprire i quattro elementi che governano l'Universo e gli universi.



"La rinascita quindi non agisce solo sul corpo di chi ha deciso di camminarci dentro, bensì in modo sottile e indiretto agisce anche sugli altri esseri viventi legati da uno schema, un impianto genetico simile alla gemma [materia minerale] che è collegata ad altre anime. Crescere noi per elevarsi tutti con movimenti diretti e indiretti."

