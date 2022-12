Rinascimento poetico in libreria Bocca

Il 12 dicembre alle ore 17.30, presso la storica Libreria Bocca sita in Galleria Vittorio Emanuele II, andrà in scena il reading di poesie organizzato da Rinascimento Poetico Lombardia. Tanti i poeti che si alterneranno nella lettura dei propri testi, accompagnati dalla musica di Mico Argirò. Presenti anche il fondatore di Rinascimento Poetico, il poeta e scrittore Paolo Gambi; il Referente per la Regione Lombardia del movimento, Riccardo Magni; la Referente per la Commissione Scuole, Ivana Leone; e la Referente per la Regione Emilia-Romagna, Cristina Maioli. Rinascimento Poetico è un movimento internazionale, che crede nella condivisione della poesia per creare bellezza e speranza attraverso l'incontro di anima e parola.