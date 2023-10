Rinascimento poetico in libreria Bocca

Il 22 ottobre alle ore 11.00, presso la più antica libreria d'Italia, la Libreria Bocca dal 1775, sita in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, andrà in scena il nuovo reading di poesie organizzato da Rinascimento Poetico. Tanti i poeti che si alterneranno, accompagnati dalla musica di Mico Argirò. Saranno presenti il Referente per la Regione Lombardia del movimento, Riccardo Magni, e la Referente per la Commissione Scuole, Ivana Leone. I due condurranno l'evento insieme al titolare della libreria Giorgio Lodetti. Il reading potrà essere seguito anche online sul canale YouTube della Libreria Bocca e avrà il patrocinio del Comune di Milano. Rinascimento Poetico è un movimento internazionale che crede nella condivisione della Poesia per creare bellezza e speranza attraverso l'incontro di anima e parola, per mezzo degli incontri umani e artistici che questi eventi sanno creare.