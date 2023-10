RINASCITA PER LA VITA

REBIRTH FOR THE LIFE



MOSTRA PERSONALE

CARAFÌ

Presentazione critica di

Giada Eva Elisa Tarantino

25 ottobre – 7 novembre

2023

ARCADIA ART GALLERY

Ripa di Porta Ticinese, 61 - MILANO



INAUGURAZIONE: Mercoledì 25 ottobre 2023 ore 19:00

Nel pantheon e nelle morfologie d’Arte eloquenti ed eleganti di Isabel Carafì, un plurilinguismo denso di memorie iconografiche, antropodi, ritualità ancestrali, codici coinematici di profonda suggestione, palpita e si sommuove come viscera e rivelazione: l’Artefice italo-argentina di spessore, affermata a livello internazionale, elabora su tela, in ceramica ed in quanto bassorilievi, rappresentazioni antropomorfe ebbre di Verità, immerse nella linfa vitale del loro stesso mutamento e contestualizzate nel vettore ascensionale che sempre caratterizza le dense ed emblematiche composizioni, cesellate a strati narrativi sovrapposti alternati e polarizzati - bidimensionali e quadrimensionali, rarefatti e densi d’effigi, diurni e notturni, umani e sovrumani, d’ispirazione arcaica e contemporanea urbana, grafici e materico-pittorei, realistici tuttavia in balia dell’incantesimo -, figli della pura visione. Un inno corale alla Cultura, un’ouverture magnificente si leva dalle Opere: le figurazioni indissolubili che le permeano e le umanizzano, saldate l’una all’altra come tassellazioni moresche, come creature ibride diramate dall’Albero della Vita cristologico paleocristiano, come simultaneità di mondi artistici e temporali nella diplopia attraverso la quale l’Artefice eccezionalmente riunisce due, se non tre, punti di vista nello stesso corpus rendendolo così pluridimensionale e compenetrato di Coscienza ed Ascesa, sono creature del risveglio. Alla memoria escheriana, vaneikiana, surrealista, è il nostro pathos segreto ed atavico, mortificato dal mondo ma reviviscente, a divampare.

Arcadia Art Gallery presenta la Rassegna "Rinascita per la vita", Personale di Isabel Carafì, nell'avvalorare, in quanto alveo e fucina dei più coinvolgenti ed eminenti itinerari espositivi, il linguaggio incoercibile della nuova Creazione.

ARCADIA ART GALLERY

Ripa di Porta Ticinese 61 Milano - Naviglio Grande

INAUGURAZIONE: mercoledì 25 ottobre ore 19:00

Ingresso Libero

c



www.arcadiartgallery.com