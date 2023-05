Rinnoviamo i parchi del quartiere spadolini

Domenica 28 maggio dalle 9:30 alle 12:30 sei invitato/a, insieme ai tuoi familiari, a partecipare alla pulizia dei parchi del quartiere Spadolini e al tour guidato alla scoperta degli alberi presenti nei nostri parchi.

L’evento è condotto in collaborazione con LEGAMBIENTE circolo Zanna Bianca.



Ti aspettiamo alle 9:00 nel punto di ritrovo in indirizzo per ritirare la TUA attrezzatura e formare i gruppi per la pulizia dei parchi.