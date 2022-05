Riqualificazione dell’istituto comprensivo “via Linneo” e del parco giochi piazzale Gerusalemme

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sabato 21 maggio dalle ore 9:00 alle ore 13:00 c'è stato un grande progetto di riqualificazione all’Istituto Comprensivo “Via Linneo” e al Parco Giochi di Piazzale Gerusalemme. Oltre 90 volontari del Rotary Milano Castello e del Rotaract Milano Castello finanziatori dell’intero progetto, coordinati dal Comitato Abruzzi-Piccinni del Coordinamento dei Comitato Milanesi si sono uniti per strappare al degrado e riqualificare i muri esterni dell’Istituto Comprensivo “Via Linneo” in Via Mantegna 10 e in via Monviso 2 e per pulire il Parco Giochi posto in piazzale Gerusalemme. All' iniziativa si sono uniti genitori e studenti della scuola. Come ogni anno il Rotary e Rotaract Milano Castello hanno deciso di compiere un’azione di volontariato attivo sul territorio e di contrasto al degrado e di cura del bene comune. Nello specifico il progetto ha visto a riqualificazione dei muri esterni dell’Istituto Comprensivo che nel corso degli anni sono stati vandalizzati e dei Giochi e panchine poste nella vicina Piazza Gerusalemme. L’intervento ha comportato la rimozione di oltre 500 scritte vandaliche. "Un segnale forte che nasce spontaneo di condivisione di intenti e di amore per la città" dice Fabiola Minoletti del Coordinamento Comitati Milanesi. L' evento ha avuto il Patrocinio del Municipio 8 e il sostegno tecnico di Amsa.