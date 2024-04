A Milano il ristorante che fa all you can eat di pizzoccheri e sciatt

La parola d'ordine è semplice: "Appendi la bilancio al chiodo". Da aprile a fine giugno, "Crotto Quartino", ristorante della Valchiavenna in via Dionigi Bussola a Milano, offre la possibilità di fare l'all you can eat di pizzoccheri e sciatt.

"Fino al 30 giugno dal lunedì al venerdì a Milano la proposta 'spaccabottoni' per le tue prossime uscite in compagnia. Armati di coraggio e blinda un tavolo per la promozione a tempo, più fuori legge della città. Parte il primo all you can eat ipercalorico montanaro di sciatt e pizzoccheri bianchi a Milano", hanno annunciato dal locale.

Protagonisti dell'all you can eat saranno i pizzoccheri bianci e gli sciatt, frittelle di grano saraceno con cuore fondente. Il prezzo per mangiare a sfinimento è di 25 euro a persona. È richiesta una sola condizione: non lasciare nulla nel piatto.