A Milano il primo locale dedicato alla "pulled meat": all'inaugurazione carne e birra gratis

"House of Pulled". Apre a Milano il primo locale esclusivamente dedicato alla “pulled meat”, la carne sfilacciata dopo diverse ore di affumicatura e cottura tipica della tradizione statunitense. L'inaugurazione del locale, che si trova al 47 di via Melchiorre Gioia, è prevista per sabato 27 novembre dalle 18 alle 21. A tutti i clienti, hanno fatto sapere i titolari, saranno offerti assaggi delle carni e delle birre artigianali.

Il ristorante, che propone un’atmosfera dalle forti connotazioni americane, è un progetto di tre giovani imprenditori bergamaschi accomunati dalla passione per la cultura rock e per l’iconica carne “tirata” d’oltre oceano.

Nel locale è possibile consumare tre tipi di carne - maiale, manzo e pollo - declinati in nove panini di puccia salentina oppure in piatti singoli, in abbinamento a birre artigianali studiate appositamente dal Birrificio Elav di Bergamo e a contorni come anelli di cipolla e di peperone o patate fritte con la buccia.