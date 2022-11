Un'occasione per dare forma all’intima e personale connessione di ogni lettore con il libro appena acquistato, che sia un grande classico della letteratura, un saggio di economia o l’ultimo titolo del proprio autore preferito. ‘RITRATTI TRA LE RIGHE. La tua storia in libreria’ è l’evento in programma sabato 5 novembre da Libraccio in viale Vittorio Veneto, 22 a Milano: tutti i clienti che acquisteranno un libro potranno farsi immortalare da un fotografo professionista all’interno dei locali della libreria. Un modo per catturare e valorizzare il rapporto con il proprio testo e la lettura, che inizia proprio dalla fatidica scelta tra gli scaffali.

Le foto scattate durante la giornata saranno poi pubblicate sui profili social di Libraccio.

“Con questo evento vogliamo celebrare proprio la presenza di ogni lettore all’interno della libreria, il suo rapporto con il libro scelto e acquistato che diventerà conforto e compagnia per i giorni a seguire – spiega Marco Acclavio, responsabile del punto vendita. L’acquisto di un libro non è mai banale, così come le azioni che lo precedono all’interno della libreria: camminare tra gli scaffali, farsi catturare da una copertina, leggere la trama, prendere la decisione finale. Particolare è il rapporto che si crea tra il testo e i lettori: ognuno dà la propria interpretazione, ci porta o ritrova il proprio vissuto, ognuno trae un insegnamento che è, a suo modo, unico. Ecco, con RITRATTI TRA LE RIGHE, vogliamo catturare e conservare tutte queste emozioni in una foto: il risultato sarà una gallery ricca di volti, espressioni che si fondono con parole, copertine e aspettative che precedono l’inizio di una nuova lettura, e quindi avventura”.

DOVE: Libraccio, viale Vittorio Veneto, 22

QUANDO: sabato 5 novembre, dalle 15 alle 18