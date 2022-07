'Ritratto fotografico' di Alex Marè arriva alla regina Elisabetta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Pochi minuti fa, gli è stata recapitata la lettera cartacea in risposta al suo dono alla Regina Elisabetta, che ricordiamolo è stato il libro “Ritratto Fotografico” dove il Fotografo Marè ha immortalato 100 volti per rappresentare e documentare il periodo storico vissuto del covid-19. l’Artista dopo aver recapitato l’opera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il quale gli aveva inviato i suoi ringraziamenti personali, aveva consegnato personalmente a Sua Santità Papa Francesco il libro il quale si era congratulato con lui per il risultato dell’opera, ed ora a chiudere un cerchio c’è la Regina Elisabetta. La lettera riporta quanto segue: - Caro Marè, Ti scrivo per ringraziarti della tua lettera alla Regina alla quale hai inviato una copia del tuo libro con fotografie scattate a diverse persone durante il periodo della pandemia. É stato gentile da parte tua volere che sua maestà vedesse la tua pubblicazione. Devo ringraziarti per il tuo gentile messaggio e per i cordiali sentimenti che hai espresso e per il tuo pensiero per la Regina in quel momento. - La firma della lettera è a penna, cosí come l’intestazione ed è a nome dell’assistente personale della Regina Elisabetta ovvero la dama di compagnia, che l’assiste sia nelle faccende legate alla vita personale e sia nei suoi doveri istituzionali di sovrana da circa 60 anni. “Una vera e propria sorpresa quella di oggi, che sinceramente avvalora ancor di più l’ideale che se davvero si vuole qualcosa e ci si lavora su, prima o poi, si riesce nel proprio intento - prosegue - credo che questo ne sia la dimostrazione.” Conclude dicendo:< è davvero una grande emozione. >