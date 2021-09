Ritrovarsi a casa | opera Cardinal Ferrari | 100 anni di accoglienza

Una mostra fotografica, in occasione del centenario di Opera Cardinal Ferrari in via Dante a Milano dal 13 settembre al 4 ottobre 2021.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

OPERA CARDINAL FERRARI 100 ANNI DI ACCOGLIENZA RITROVARSI A CASA Milano, Via Dante. Dal 13 Settembre a 4 Ottobre 2021 Una mostra fotografica, in occasione del centenario di Opera Cardinal Ferrari in via Dante a Milano dal 13 settembre al 4 ottobre 2021. Un percorso all’aperto tra il passato e il presente dell’Opera. Sei fotografi contemporanei hanno fissato le immagini della vita quotidiana all’Opera creando un dialogo con le immagini di archivio. La mostra è curata da Giuseppe Frangi, giornalista di “Vita” e Presidente dell’Associazione Giovanni Testori e i fotografi sono: Marina Alessi, Isabella Balena, Marta Carenzi, Francesco Falciola, Valentina Lai e Giovanni Battista Righetti. Alla mostra e alla storia dell’Opera Cardinal Ferrari è stato dedicato un catalogo edito da Silvana Editoriale. Per informazioni: b.galmuzzi@operacardinalferrari.it – 3389852387