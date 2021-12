John Talabot al Combo di Milano mercoledì 22 dicembre 2021

Arriva a Milano “Road To The Island”, un evento serale per offrire un assaggio di The Island, Experience Festival a Pantelleria e nuova realtà promotrice di un'idea di futuro sostenibile, e salutare la città prima della pausa natalizia. Mercoledì 22 dicembre 2021, partire dalle ore 21.30 presso il Combo Milano (Ripa di Porta Ticinese 83), all'insegna anche della musica e del divertimento, si festeggerà insieme, nel rispetto delle norme di sicurezza, la chiusura dell'anno e l'arrivo delle festività. L'ingresso è gratuito previa registrazione online, fino ad esaurimento posti.

La serata sarà caratterizzata dalle sonorità elettroniche delle composizioni tecnologiche di Holograph e il DJ set di Bugsy, in attesa dell’ospite principale della serata, John Talabot (foto di Merlijn Hoek da Flickr), dj catalano innovatore del genere elettronico e house.