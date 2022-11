Roberta Zambon, personale di pittura

Inaugurazione mostra di pittura "Natura e Interni : incontro tra mondi" di Roberta Zambon.

Giovedì 10 novembre dalle h 18.30, showroom Composit in via F. Baracchini10 (M1 Duomo, M3 Missori).



Le opere in esposizione sono incentrate sul tema della natura: una produzione avviata in questi ultimi anni, in un momento storico che ha sottolineato l' importanza dell'adeguamento al mondo della natura e alla necessità di vivere in simbiosi con essa.