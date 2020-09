Rocca Brivio “luogo del cuore fai 2020”: appello a sostenere la campagna firme

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Rocca Brivio, la storica dimora seicentesca situata sulla via Emilia tra San Giuliano e Melegnano, risulta essere attualmente, con 1.649 voti, il “Luogo del Cuore” più votato della provincia di Milano nello speciale censimento che il FAI – Fondo Ambiente Italiano lancia ogni due anni. Ottava in Lombardia e al cinquantunesimo posto nella classifica generale dei posti più amati d’Italia e che i cittadini vorrebbero salvaguardare (a luglio risultavano iscritti al censimento del FAI oltre 30.000 luoghi), Rocca Brivio dimostra come l'attenzione e l'affetto verso questo Bene Comune siano altissimi. Per questo motivo il Comitato Amici del Cuore di Rocca Brivio, dopo averli ringraziati per la concessione del patrocinio all'iniziativa, esorta nuovamente i Comuni di San Donato Milanese, San Giuliano Milanese e Melegnano a supportare attivamente la raccolta delle firme su moduli cartacei attraverso il coinvolgimento degli istituti scolastici presenti sul territorio e dei siti comunali quali, ad esempio, le biblioteche e le farmacie. Ed ovviamente invita tutti i Cittadini della provincia di Milano, e non solo, a votare per questo affascinante e magico luogo che, purtroppo, rischia di essere venduto a privati o cadere nell’oblìo. Ricordiamo che, attualmente, è possibile votare direttamente sul sito web del FAI, dopo essersi registrati, al seguente indirizzo: https://fondoambiente.it/luoghi/rocca-brivio-san-giuliano-milanese-7343?ldc oppure apponendo una firma(*) sul modulo cartaceo disponibile in uno dei tanti esercizi commerciali che stanno aderendo e sostenendo la campagna di raccolta delle sottoscrizioni e dei quali sarà disponibile a breve un elenco sulla nostra pagina Facebook: https://www.facebook.com/AmicidelcuorediRoccaBrivio Al termine del censimento, il FAI premierà i luoghi più votati: a fronte della presentazione di un progetto concreto, saranno assegnati 50.000, 40.000 e 30.000 euro al primo, secondo e terzo classificato, mentre al bene più votato via web sarà destinato un video, storytelling o promozionale, curato dal FAI. Dopo la pubblicazione dei risultati finali, inoltre, verrà lanciato il consueto Bando per la selezione degli interventi, in base al quale tutti i proprietari (pubblici o non profit) e i portatori di interesse dei luoghi con almeno 2.000 voti potranno presentare alla Fondazione una richiesta di restauro, valorizzazione o istruttoria, di cui verrà successivamente valutata l’idoneità a ricevere i fondi resi disponibili da Intesa Sanpaolo nell’ambito del progetto. Ringraziamo tutti per la collaborazione! Comitato Amici del Cuore di Rocca Brivio (*) possono firmare tutti, anche i bambini dai 6 anni in su.