Roofinders altyn night party

Mixare è l'essenza di RooFinders. Infatti, non solo fornisce le migliori soluzioni abitative per studenti e giovani lavoratori stranieri a Milano, ma organizza anche feste di benvenuto memorabili, unendo persone, culture, musica. Tutto sotto lo stesso tetto.



Per festeggiare l’inizio di questo semestre universitario, è stato invitato Son Pascal, un italiano emigrato in Kazakistan 12 anni fa, che dopo aver imparato la lingua ed essere diventato un noto cantautore, tornerà in Italia dopo molti anni per un live show milanese.



L’evento continuerà con il maestro Argentino DJ Rossi fino a tarda notte.