Rosa & Louise – A feminist manifest in dialogues

L’esame delle strutture del discorso femminista costituisce il fondamento del manifesto che viene continuamente riscritto da Ariane Koch e Sarina Scheidegger. La performance multilingue è stata mostrata in diverse fasi e contesti come performance – parlata da due performer – e come edizione poster. In che modo il femminismo può e si articola nelle diverse culture? Come possiamo relazionarci con esso? Chi parla? A chi è permesso parlare? Come vengono riprodotti e negoziati stereotipi e cliché? Dove sono le intersezioni nel discorso che differisce a seconda del contesto nazionale, geografico, storico, culturale o sociale in cui viviamo – ma che è anche simile in molti modi? Dove possiamo usare la prospettiva femminista per stabilire questioni generali della società? Come può il femminismo essere uno strumento per allargare e rinnovare la storia [per tutte e tutti noi]?



Poster design a cura di Kambiz Shafei e serigrafia di Silas Heizmann.

Performer: Anna Christen Bloom (she) & Marzella Ruegge (she).



La performance avrà luogo alle H17:00 e sarà ripetuta alle H20:00 allo Spazio Maiocchi, in via Achille Maiocchi 7 a Milano. Si svolgerà in inglese, italiano e tedesco.