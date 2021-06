Rosetum jazz festival #3: gianmarco scaglia quartet

Il Centro Culturale Rosetum è orgoglioso di invitarvi al:

Primo appuntamento del Rosetum Jazz Festival all'interno della rassegna Chapeau!

Mercoledì 23 giugno ore 21.00

Via Pisanello, 1 Milano

INGRESSO GRATUITO

Prenotazione obbligatoria via email a info@rosetum.it

GIANMARCO SCAGLIA QUARTET:

Si tratta di un quartetto elegantemente sperimentale che assorbe la quotidianità jazzistica cercando di trasformare qualsiasi accordo e movimento crepuscolare in porzioni di musica d’avanguardia con la dualità del jazz odierno. Si esibiranno in un repertorio di brani tratti dall’ultimo lavoro discografico: “Dynamics in Meditation”, uscito il 3 aprile 2020 per la Challenge Records.



MIRKO PEDROTTI, vibrafono

SIMONE GUBBIOTTI, chitarra

GIANMARCO SCAGLIA, contrabbasso

GIOVANNI PAOLO LIGUORI, batteria



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: info@rosetum.it

Grazie ai nostri media partner:

My Daily Concert I Il jazz che Conta I Radio Ros Brera

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...