Maxischermo per gli Europei, laboratori per bambini e tanto altro: torna la rassegna "Rozzano sotto le stelle"

Dall'11 giugno al 10 luglio ritorna l’atteso appuntamento con "Rozzano sotto le stelle", la rassegna estiva promossa ed organizzata dall’amministrazione comunale dopo un anno segnato dalla pandemia.

Tante le iniziative culturali, cinematografiche e teatrali che si susseguiranno tra giugno e luglio, tra queste anche il maxischermo in piazza Foglia per la visione delle partite di calcio della nazionale azzurra ai campionati europei che iniziano venerdì 11 giugno alle ore 21 con Italia - Turchia, le altre date in cui il maxischermo rimarrà acceso in piazza sono mercoledì 16 giugno alle ore 21 per la partita Italia - Svizzera e domenica 20 giugno alle ore 18 per la sfida contro il Galles.

Gli appuntamenti

Il programma della rassegna estiva conta più di 25 appuntamenti rivolti ad un pubblico di tutte le età e si svolge interamente all’aperto per garantire la massima sicurezza agli artisti e ai partecipanti.

“La rassegna estiva apre la stagione degli eventi in città nel rispetto di tutte le attuali prescrizioni di sicurezza sanitaria necessarie” - spiega il sindaco Gianni Ferretti - Un programma realizzato quest’anno con grande impegno e uno sforzo in più da parte dell’amministrazione comunale proprio per far partire con più energia la ripresa a tutti i livelli”.

Momenti di piacevole allegria, spettacoli per i bambini e per le famiglie ma anche incontri con gli autori in biblioteca. I primi appuntamenti in calendario sono proprio quelli promossi dalla biblioteca di Cascina Grande. Mercoledì 9 giugno lo scrittore e giornalista Mario Calabresi presenta il suo ultimo romanzo “Quello che non ti dicono”, giovedì 10 giugno sarà la volta di Marco Balzani con “Quando tornerò” mentre venerdì 11 giugno il giovanissimo studioso Flavio Fortese presenta “L’antifascismo rozzanese”. Tutti gli incontri con gli autori si terranno alle ore 18.

I laboratori per bambini

Il weekend in biblioteca prosegue sabato 12 giugno con un laboratorio per i bambini sulla biodiversità a cura de I Mangiafavole alle 10.30 e uno di Emanuela Bussolati dal titolo “Dov’è finita la mia zucca?” che alle ore 16 porterà i più piccoli in uno straordinario viaggio nel mondo delle fiabe. In mattinata alle ore 10.30 ci sarà invece l’anteprima assoluta dei due volumi di Davide Barzi, sceneggiatore di fumetti, “Il cuore di Lombroso” e “Don Camillo - La banda”.

Una passeggiata per le famiglie

Alle 10.30 di domenica 13 giugno bambini e genitori sono invitati ad una passeggiata esplorativa nel parco della biblioteca dei ragazzi con Elena Musti mentre Francesco Bordoni, che ama definirsi “papà dal cuore stropicciato”, presenta il suo ultimo libro sull’autismo del figlio Ricky. Interverrà anche Liliana Formenti della cooperativa sociale Il Balzo Onlus. Nel pomeriggio di domenica 13 alle ore 16 è in programma invece lo spettacolo di animazione per bambini “Panduscino e i suoi amici da salvare”.

Da non perdere la giostra di Don Chisciotte che sabato 12 e domenica 13 aspetta i più piccoli, dalle 14 alle 19, nel parco di Cascina Grande per un viaggio immaginario insieme agli artisti del Teatro Pane Mate. Gli appuntamenti in biblioteca si concludono il 24 giugno con Daria Bignardi che alle ore 18 incontrerà i lettori presentando il suo libro “Oggi faccio azzurro”.

Il cinema all'aperto

Ma la rassegna degli eventi in città prosegue con il cinema all’aperto: sabato 19 giugno alle ore 18 in piazza Berlinguer a Ponte Sesto proiezione del film “Shazam!”, venerdì 25 alle 21.30 nel parcheggio tra via Alberelle e via Monte Amiata a Valleambrosia è in calendario il film “The greatest showman” (per i più piccoli ci saranno anche i gonfiabili) mentre domenica 4 luglio alle 18.30 tutti i bambini sono invitati ad uno spettacolo in piazza Fontana a Quinto Stampi e a seguire, alle 21.30, alla proiezione del film "Diario di una schiappa".

La rassegna si conclude sabato 10 luglio con il Circo Show che si esibisce alle ore 21 in uno spettacolo per le famiglie in piazza Foglia e ci saranno anche i gonfiabili per bambini. Cibo e gastronomia faranno da cornice agli eventi in piazza.

Tutte le iniziative sono su prenotazione nel rispetto delle normative anti Covid.