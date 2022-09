Rudy linka trio-quinta stagione

Il Centro Culturale Rosetum è orgoglioso di invitarvi al:

Primo concerto internazionale della quinta stagione del Rosetum Jazz Festival, festival di 8 concerti una volta al mese di artisti provenienti da tutto il mondo.



Mercoledì 7 ottobre 2022

dalle 21:00 alle 23.30

Via Pisanello, 1 Milano

INGRESSO GRATUITO

Prenotazione obbligatoria via email a jazz@rosetum.it



Per la prima volta ospitiamo un gruppo di Praga:

RUDY LINKA TRIO

Il trio è formato dai pluripremiati musicisti Rudy Linka (chitarra), Rudy Royston (batteria) e Alune Wade (basso). Dopo due anni, tornano in tour. Eseguiranno pezzi dal loro primo album registrato nel 2019, composizioni originali e arrangiamenti di canzoni jazz e pop & rock.

Rudy Linka è stato votato come uno dei dieci migliori chitarristi al mondo dai lettori del prestigioso Down Beat Magazine.

Ha 18 album alle spalle con case discografiche come Enja, Timeless, Universal e Sony BMG e si è esibito con grandi del jazz come Paul Motion, Larry Grenadier e John Scofield tra molti altri.



My Daily Concert I Il jazz che Conta