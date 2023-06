Rugby Sound Festival, tutti i cantanti che si esibiranno e dove acquistare i biglietti

Dal 29 giugno al 9 luglio all'Isola del Castello di Legnano torna la nuova edizione del Rugby Sound Festival, che ha già fatto registrare il sold out in due serate: il 30 giugno con il Teenage Party e il concerto dei Finley e il 6 di luglio con l’attesissimo ritorno a Legnano di Sfera Ebbasta. Quest’anno, il palco dell’Isola del Castello si illuminerà a partire dal 29 giugno, fino al 10 di luglio, con un’ultima serata speciale dedicata alla comedy, con Andrea Pucci.

Tra concerti e spettacoli

Saranno 12 giorni di concerti, aftershow, spettacoli, da vivere, come ormai da tradizione, nella splendida cornice dell’Isola del Castello di Legnano, per un appuntamento che si rinnova da oltre vent’anni e che fonda le sue radici nel gioco del rugby. Una specie di lungo terzo tempo che riunisce nel segno della forza di aggregazione della musica dal vivo e dei valori e dello spirito che sono propri del gioco di squadra.

L'inaugurazione

Il 29 giugno, si inaugura la nuova edizione con una serata ad alto contenuto adrenalinico con il ritorno live dei Motel Connection e i Planet Funk che portano al Rugby Sound Festival il loro A/V Show. Confermata la tradizione, di regalare nel giorno di partenza, una serata a un prezzo speciale. I biglietti, infatti, sono già disponibili su Mailticket a un prezzo promo di 2 euro.

Si prosegue poi con Finley in concerto e Teenage Dream, il nuovo party che ha fatto registrare sold out in tutti i club italiani e che è tutto esaurito anche a Legnano.

La Zarro Night e gli Eiffel65

Poi, 1° luglio Eiffel65 e Zarro Night, il 2, Cristina D’Avena featuring Gem Boy. Il 3 luglio, in un’unica serata insieme: Rondodasosa, Neima Ezza, Medy, Neza e Artie5five.

Gli altri cantanti in cartellone

Il 4 luglio arrivano gli Articolo 31. Il 5 luglio è la volta di Voglio Tornare negli Anni 90. Il 6 luglio, Sfera Ebbasta (sold out).

Il 7 luglio Salmo, preceduto sul palco da Nitro. L’8 è la volta dei Boomdabash. Il 9, ancora un doppio show, per doppie emozioni: Luchè e Geolier. Chiusura con Rugby Sound Comedy e il summer tour di Andrea Pucci.

Squadra che vince non si cambia: anche nel 2023 si conferma la collaborazione fra Rugby Sound e Shining Production che, con il supporto del Comune di Legnano, sono pronti a scendere in campo per un’edizione del Rugby Sound ricca di emozioni in musica.

Biglietti disponibili sul sito dedicato.