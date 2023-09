Run for inclusion: la corsa per tutti per parlare di diversità

Una corsa all’insegna dell’inclusività, senza cronometri per 7.24 km di percorso, due numeri con un significato ben preciso: la promozione e l’inclusione di qualsiasi forma di diversità sette giorni su sette, 24 ore al giorno. E qualcuno ha aggiunto 365 giorni all’anno. Si terrà il 23 e 24 settembre la seconda edizione della Run for inclusion, l’evento milanese con la maratona in partenza alle 10 di domenica 24 dall’Arco della pace. Per l’occasione gli organizzatori hanno progettato un village, una serie di tappe con attività e momenti di confronto per tutti i partecipanti, ognuno di un diverso sponsor.

“Milano è la locomotiva d’Italia per l’inclusione. La Run for inclusion è entrata nel cuore dei milanesi portando avanti due valori su cui la città lavora quotidianamente: sport e inclusione”, afferma in apertura della conferenza stampa l’assessora allo sport, turismo e politiche giovanili del comune di Milano, Martina Riva.

A organizzare l’evento l’agenzia di brand experience communication Uniting, che in questo secondo appuntamento presenta diverse novità: “La Run for inclusion rappresenta un modello di inclusione al quale il mondo associativo si è avvicinato a noi e ci siamo trovati con un verbo comune per costruire più progetti -racconta Nicola Corricelli, chief culture officer-. La prima novità è il credo maggiore che ci abbiamo messo, poi il Disco Radio party, l’area ristoro e l’area fan ancora più inclusiva con panel e scambi”. Tra i tanti simboli che rafforzano i valori della corsa la scelta di non usare i classici numeri sulla maglia dei partecipanti, ma delle pettorine personalizzabili con frasi a scelta. Parole di qualsiasi tipologia, storie, perché tutto è diversity&inclusion.

A presentare l’evento tutto il team di Rds che sponsorizzerà tanto i temi quanto la manifestazione sia attraverso le radio, sia in presenza con la madrina Petra Loreggian. “Power by Rds, significa anche dare concretezza a un percorso -spiega Monica Gallerini, general manager di Rds-. Come radio sentiamo la responsabilità di raccontare i valori e i messaggi positivi. Siamo strumento di comunicazione abbiamo scelto di sposare il progetto perché ne condividiamo i valori e lo facciamo con i nostri oltre 5 milioni di ascoltatori dai target più variegati”.

Ambassador speciale quest’anno sarà Najla Aqdeir, l’atleta e runner coach libica che da quando ha 16 anni vive in Italia: “Ho chiesto l’asilo politico perché ho deciso di fare l’atleta, vietato alle donne nel mio paese. La corsa mi ha insegnato a trovare la mia strada e a scoprire il significato di inclusione: passo le mie giornate portando questo sport dove ancora non è arrivato, tra centri psichiatrici, comunità, centri per bambini non vedenti”.

Milano sarà sempre più attenta ai bisogni di tutti, questa la promessa dell’assessorato: “Entro il 2026 le cinque linee metropolitane saranno adatte a tutti e inclusive. Sono cose scontate, ma doverose ed è bene ricordarle”, chiude Martina Riva.