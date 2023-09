A Milano torna la corsa più inclusiva di sempre: quando si corre e dove ci si iscrive

La corsa più inclusiva di sempre, aperta a chiunque voglia mettersi in gioco, torna a Milano. Dopo una prima edizione che ha coinvolto oltre 5.000 partecipanti, la Run for Inclusion, ideata da Uniting Group e patrocinata dal Comune, si svolgerà il weekend del 23 e 24 settembre e celebrerà nuovamente l’unicità di ogni individuo e l’importanza dei valori di diversità, inclusione, sostenibilità e sport outdoor.

Potete iscrivervi a questo indirizzo, ricordandovi che non è importante correre ma divertirsi insieme. Tanti gli elementi iconici confermati come il pettorale gara, che potrete personalizzare scrivendo il vostro messaggio per renderlo un simbolo di libertà d’espressione. Anche il percorso di 7.24 rappresenta la promessa di un impegno costante verso i temi di inclusione, diversity e sostenibilità, 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

La partenza è fissata per le 10 di domenica 24 settembre. Saranno due giorni ricchi di appuntamenti, con l’inaugurazione alle ore 13:30 di sabato 23 del “Village Run For Inclusion”, che anche quest’anno trasformerà l’area intorno all’Arco della Pace in un teatro di attività, stand informativi di aziende e Associazioni partecipanti, DJ set, talk, workshop e interventi pensati per promuovere e approfondire i valori propri dell’appuntamento.

Sul sito è possibile iscriversi e trovare tutte le informazioni e gli aggiornamenti per la nuova edizione di Run For Inclusion 2023. Quest’anno sono disponibili anche dei “pacchetti famiglia” per adulti e bambini e un ticket ridotto per bambini dai 6 ai 12 anni e i senior dai 65 anni in su. Il 24 settembre corri come vuoi, ma fallo insieme a noi! Iscriviti a questo indirizzo.