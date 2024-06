Run The Music: la festa dello sport e della musica al Parco Idroscalo

Prezzo non disponibile

"RUN THE MUSIC", un evento unico nel suo genere che combina la passione per la corsa con l'energia della musica, nella splendida cornice del Parco Idroscalo.

Sabato, il Parco Idroscalo si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per tutti gli amanti dello sport e della musica.

Due i percorsi disponibili, uno da 6 km e uno da 12 km, pensati per soddisfare ogni livello di preparazione e ogni età.

Un Kit Speciale per Tutti i Partecipanti

L'iscrizione all'evento prevede la consegna di una sacca "RUN THE MUSIC" che include una t-shirt esclusiva, una pettorina e il programma dettagliato della giornata. Un ricordo tangibile di una giornata che si preannuncia indimenticabile.

Programma della Giornata

15:00 : Apertura porte e ritiro del kit di partecipazione

: Apertura porte e ritiro del kit di partecipazione 16:00 – 18:00 : DJ set Disco Exotica, per iniziare a scaldare i muscoli al ritmo di buona musica

: DJ set Disco Exotica, per iniziare a scaldare i muscoli al ritmo di buona musica 18:00 : Partenza della corsa "Run the Music"

: Partenza della corsa "Run the Music" 18:00 – 20:00 : DJ set con Miriam Bonnano, che accompagnerà i corridori fino al traguardo e oltre

: DJ set con Miriam Bonnano, che accompagnerà i corridori fino al traguardo e oltre 19:40: Premiazioni, per celebrare tutti i partecipanti e i vincitori della giornata

Punti Ristoro e Musica Live

Il Circolo Magnolia sarà il punto di ristoro principale, dove poter ricaricare le energie prima e dopo la corsa. Lungo il percorso, vari punti ristoro offriranno non solo acqua e snack, ma anche musica dal vivo. Artisti locali animeranno i vari punti, creando un'atmosfera magica e motivante per tutti i partecipanti.

Una Giornata di Festa per Tutti

"RUN THE MUSIC" è un evento aperto a tutti: corridori esperti, famiglie, amici e chiunque abbia voglia di trascorrere una giornata all'insegna dello sport, della musica e del divertimento. È un’occasione perfetta per vivere il Parco Idroscalo in modo diverso, godendo della bellezza del paesaggio e dell’energia positiva che solo la musica e il movimento sanno dare.