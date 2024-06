"Ruzza watch day": il mega evento nel negozio di Lorenzo Ruzza, orologi gratis

Vip, cantanti, bibite. E, chiaramente, orologi. Sabato 29 giugno, dalle 16.30 in poi, a Milano va in scena il "Ruzza watch day", evento organizzato nel suo negozio da Lorenzo Ruzza, venditore di orologi e influencer con quasi mezzo milione di follower solo su Instagram.

"Ragazzi, è ufficiale: Ruzza watch day è tornato. 29 giugno dalle 16.30 in poi. Attenzione, alle prime persone in fila regalerò personalmente io il mio Ruzza watch. Per tutti gli altri ci sarà la possibilità di riceverlo gratuitamente oppure con una scontistica estrema", ha spiegato Ruzza in un video condiviso sui social. "Il partner dell'evento sarà Boem, bevanda somministrata per il mio evento", ha annunciato svelando così la partnership con il marchio di Fedez - con cui ha ultimamente condiviso una foto - e Lazza, che appare nella clip e che è un suo cliente ormai storico.

"Dress code - ha poi proseguito il tiktoker Lorenzo Di Cosmo, anche lui parte dell'evento -, sarà necessario per l'ingresso avere almeno un elemento elegante: camicia, cravatta, papillon. Ci saranno personaggi dello spettacolo, vip, cantanti", ha concluso.