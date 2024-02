Sabato 09 marzo – vista guidata al padiglione reale della stazione centrale di milano

Siete pronti per una visita guidata esclusiva al Padiglione Reale della Stazione Centrale di Milano?



Edificato da Ulisse Stacchini nel 1931 per ospitare la famiglia reale dei Savoia, custodisce una sala d’attesa riccamente decorata ed un bagno con un passaggio segreto.



La visita permetterà di scoprire storia, segreti e curiosità di un luogo tanto caro ai milanesi ma troppo spesso frettolosamente ignorato.



Per info e prenotazioni (entro il 01 marzo):

https://postiepasti.com/event/9-marzo-2024-visita-guidata-al-padiglione-reale-di-milano/



Ci sono 15 posti disponibili. Vi aspettiamo!