Sabato 11 febbraio – Visita guidata alla mostra “Andy Warhol – la pubblicità della forma” a Milano

Dopo 10 anni Warhol torna a Milano, con una mostra ricca di opere e curata da Achille Bonito Oliva. Grazie alle sue opere, l’artista ha rinnovato la storia dell’arte del novecento, sperimentando tecniche diverse e promuovendo un’interazione tra vari campi: moda, musica e imprenditoria. La sua carriera, formatasi e rinforzatasi nell’arco di oltre 30 anni, è stata di esempio per tutti quei giovani artisti che hanno attraversato le stanze della sua Factory a New York, come Jean-Michel Basquiat e Keith Haring.



