Sabato 26/3 - Milano cantautori all'Arci bellezza (palestra visconti)

Tornano la musica e le emozioni degli eventi live con Milano Cantautori. Dopo la prima serata che ha sancito la collaborazione con lo storico Arci Bellezza di Porta Romana, si replica Sabato 26 Marzo 2022 nella magica cornice della Palestra Visconti. Sul palco, alcuni straordinari artisti del panorama cantautorale indipendente. Uno spazio pensato per dare voce a tutte quelle realtà di musica inedita che faticano a trovare palchi e contesti adatti a proporre e promuovere la propria arte. Starting pre-show alle 20:30 con un open mic per scaldare i motori, in apertura agli otto artisti che si esibiranno, dalle 21:30: Giulia Dagani, Frank!, The Foolish Wise Man, Joe Basco, Henna, Mike Orange, Lucrezia, Le Tendenze. Alla fine del concerto si proseguirà con l'open mic. Gli artisti che intendono candidarsi per l'opening, potranno farlo in lista all'apertura porte (ore 20:00), fino ad esaurimento posti.



“Scegliete voi se avere le orecchie sul cuore, o il cuore nelle orecchie”.



Apertura porte ore 20:00, Ingresso con Green Pass e Tessera Arci