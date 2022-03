Sabato 26 marzo: ri-nascita a Villapizzone con botteghe aperte e Scartoria

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Nel quartiere di Villapizzone è tempo di RI-NASCITA: sabato 26 marzo tornano le BOTTEGHE APERTE organizzate dagli artigiani di via Mantegazza con eventi e iniziative che trasmettono voglia di ripartenza: nuove proposte culinarie in QUASILOCANDA e FORNO DEL SUD, un insolito “svuota magazzino” alla LIBRERIA BARAVAJ, laboratori creativi presso LAB ManElAn, arte multi materica nello studio di pittura CARLO VISCO e yoga rigenerante con l’ASSOCIAZIONE LA VIA DEL RESPIRO. Nell’atelier di NICOLETTA FASANI, designer di moda sostenibile, la ri-nascita non può che tradursi nel riuso di materiali esistenti, compresi gli scarti, preziose risorse della nostra vita quotidiana che spesso vengono eliminati perché considerati ingombranti e privi di qualità. Lo scarto può essere un taglio di stoffa troppo piccolo, un vestito dismesso, una borsa rotta, un nastro, una federa di cuscino o più semplicemente un tessuto ritenuto ormai fuori moda. Per la Giornata di Botteghe Aperte, Nicoletta Fasani organizza due Laboratori di SCARTORIA per adulti e bambini: con il riciclo creativo si creano accessori senza ago né filo ma solo attraverso tagli e nodi applicati a piccoli ritagli di stoffa. Questo aspetto rende il laboratorio agile anche per i bambini: l’unico requisito è l’utilizzo delle forbici. Lavorando in particolare su scarti di filati di ortica e jersey di lino, i partecipanti guidati dalla designer arriveranno a creare un originale portachiavi con cordino lungo da appendere al collo. In mostra, negli spazi dell’atelier, saranno esposte per la prima volta anche le nuove collane interamente realizzate con preziosi materiali di recupero: cordoncini in seta della storica manifattura milanese di passamanerie Navaretti, impreziositi da perle in vetro di Murano riadattate. Attraverso le iniziative della Giornata di Botteghe Aperte verranno raccolte donazioni a favore di REFUGEES WELCOME ITALIA. ================================= Sabato 26 marzo 2022, dalle ore 10.00 RI-NASCITA | Botteghe Aperte in via Mantegazza Zona Villapizzone (fermata passante Villapizzone; tram 12, 19; autobus 57) - Laboratori di Scartoria con Nicoletta Fasani Prenotazione via mail: info@nicolettafasani.com; per informazioni: 348 061 722 1 Ore 10 – 11 per bambini (in grado di usare forbici a punte tonde) Ore 16 – 17 per adulti (Green Pass rafforzato per over 50) Costo Laboratorio a persona, comprensivo di materiale e dispensa: 20 euro - “Cambio di stagione” in Libreria Baravaj https://www.libreriabaravaj.com/ - Yoga con L’Associazione La Via del Respiro https://www.associazionelavia.it/ - Menù a tema in Quasilocanda https://quasilocanda.com/ e Forno del Sud https://www.facebook.com/IlFornoDelSud/ - Laboratori creativi con ManElAn - Mostra d’arte multi materica nello studio di pittura Carlo Visco