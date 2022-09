La festa di fine estate con il ritorno del Sabato di Lambrate

Sabato 17 settembre dalle 10 alle 20 torna "Il Sabato di Lambrate" per una speciale festa di fine estate.

Giunto alla sua 47° edizione, il mercatino propone corner di artigiani e artisti provenienti da tutta Italia.

Il Red Bazar

Nel market handmade Red Bazar oltre 60 artigiani, scelti con cura da Redroom, animeranno via Conte Rosso insieme a workshop e laboratori a tema DIY per salutare insieme la fine dell'estate. In piazza Rimembranze yoga, capoeira e una lettura italo-araba con lab per bambini.

Il programma

Dal programma della giornata si segnala:

- Red Bazar e Piazzetta Illustrata: area market con oltre 60 artigiani e illustratori selezionati da REDROOM (dalle 10 alle 20)

• Laboratori per bambini:

- Mandala: Fila fila filastrocca, fila fila dalla rocca, filastrocca della lana, la matassa si dipana… filastrocca settembrina, l’autunno si avvicina! • a cura di Spazio APE (h 10-13 e 15-18 • info: spazioarte.ape@gmail.com

- Corso di giocoleria: aperto a tutte e tutti da 0 a 99 anni! A cura del maestro Mattia Minora in arte Juggler Tia (dalle 11 • info e prenotazioni: mattiaminora96@gmail.com / 3486984058)

- I racconti di Giufà: Lettura e laboratorio italo-arabo per tutti i bambini dai 6 anni • a cura di Alessandra Amorello (h 15 in piazza Rimembranze • info e prenotazioni: prof.alessandraamorello@gmail.com / 3755672953)

- Risveglio in piazza: yoga sciamanico per tutti con Cristina di Argo Navis Yoga (ore 11.30 in piazza Rimembranze), capoeira per bambini e ragazzi con Mirko di Capoeira per Tutti (ore 16 in piazza Rimembranze)

- Esibizioni dal vivo di artisti e musicisti di strada

- Lettura di tarocchi, book crossing a Area Relax dove sedersi e gustare i menù delle attività di zona.

L'intero evento si svolgerà all'aperto e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti, che invitiamo i partecipanti a seguire e rispettare scrupolosamente.