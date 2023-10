Sad Symphony & Metallica tribute show

Ritorna il 1° dicembre 2023, in un'unica data europea, il “SaD - Symphony & Metallica (S&M Tribute)”, l’esclusivo spettacolo nel quale i SaD - European Metallica Tribute, con la partecipazione di 40 musicisti dell’Orchestra Sinfonica dell’Accademia del Concerto di Montecchio diretta dal Maestro Fabrizio Castanìa, porteranno in scena, nel prestigioso Live Music Club di Trezzo sull’Adda (Milano), il celebre evento realizzato dai Metallica nel 1999 con la San Francisco Symphony Orchestra.

Zonametallica – Official Italian Metallica Local Chapter #350 supporta in partnership questo evento per vivere assieme ai fan dei Metallica (e a tutti coloro che amano la grande musica) uno spettacolo davvero emozionante.



Early entry: ore 19.30

Apertura porte: ore 20

Inizio spettacolo: ore 21



Prezzo biglietto in prevendita (nei circuiti di TicketOne e Mailticket):



Platea early entry: €36 +dp