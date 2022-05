Safar dance - Spettacolo di danza mediorientale

Uno spettacolo diverso dal solito, con atmosfere arabe, creative e avvolgenti, coreografie mai scontate e un'esplosione di strass veli e stupore...



Signore e signori benvenuti all’edizione primaverile del Safar Dance Weekend che si svolgerà a MILANO il 14 e 15 maggio 2022

Due giorni di Studio e Spettacolo per gli amanti della danza Mediorientale e per chi vuole conoscere il mondo della danza del Ventre.



Meravigliosi artisti & Maestri di fama internazionale, nell’ambito della danza araba, presenteranno oltre a interessanti workshop uno spettacolo meraviglioso e unico nel suo genere sul territorio italiano e milanese.



Siete tutti invitati sabato 14 e domenica 15 maggio alle ore 20.15 presso il teatro Salone Parrocchiale Maria Dossena, via Bernardo Celentano 16 Milano (Cimiano M2) per assistere a due serate di spettacolo in danza organizzate da Alex Escandar e le allieve dell’accademia.